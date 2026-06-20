◇パ・リーグロッテ8−5楽天（2026年6月19日ZOZOマリン）交流戦を終えたプロ野球は19日、セ・パ両リーグ計6試合でリーグ戦が再開した。ロッテは楽天に8―5で逆転勝利。4―4の6回に愛斗外野手（29）が11年目で初の満塁弾を放ち、4月3日以来77日ぶりの貯金1とした。楽天はシーズン途中で異例の就任となった吉井理人新監督（61）が、古巣相手に初陣を飾れなかった。球場全体を包み込んだ“美爆音”も耳に入らないぐらい集中