日本一への試練を与えるかのように、智弁学園が進む道のりは険しい。香芝戦から始まる夏の戦い。初戦に勝利すれば、3回戦でプロ注目右腕の新城楓雅（3年）を擁する奈良大付とシード校・高田商の勝者が待つ。一瞬の油断も許されない激戦ブロックにも、主将の角谷哲人（3年）に動じる様子はない。「自分たちの野球をやるだけ。どこが来ても一緒だと思っていました」。決して強がっているわけではなく、抽選結果に感情が揺さぶられ