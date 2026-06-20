◇パ・リーグロッテ8−5楽天（2026年6月19日ZOZOマリン）ロッテは先発のジャクソンが4回4失点で降板。5回から2番手で登板した八木が2回を無安打無失点に抑え、6勝目を手にした。いずれも救援での勝利。右腕は「あわよくば勝ち越してほしいなって思ってました。あざす」と笑わせた。楽天・吉井監督と同じ和歌山出身。5年目のプロ初勝利からブレークした八木を、サブロー監督は「流れを引き寄せてくれる。凄い貴重な投手」