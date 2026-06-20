裸芸でおなじみのお笑い芸人、アキラ100％（51）がサッカー日本代表にエールを送った。4年前のカタールW杯で森保一監督（57）にそっくりと話題に。今大会初戦のオランダ戦でホワイトボードを使って選手に試合時間を伝えたシーンなどをものまねしながら、21日のチュニジア戦への期待を語った。土壇場で勝ち点1を獲得したオランダ戦を「最後の最後に追いついて興奮しました」と振り返った。終盤での同点弾には「芸人が舞台でスベ