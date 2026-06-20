バスケットボール男子日本代表候補が19日、都内で27年W杯アジア1次予選（7月3日中国戦、6日韓国戦）へ向けた練習を公開した。24年11月を最後に代表から遠ざかっていた五輪2大会代表の比江島慎（35＝宇都宮）が復帰。桶谷監督の熱意に応える形で「少しでも力になりたい」と語った。代表活動がなければサッカー代表のW杯現地観戦を計画していたようで「ベスト8で歴史的な瞬間を見ようと思っていた」と苦笑い。「サッカーみたい