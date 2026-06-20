女子ゴルフのニチレイ・レディース第1日は千葉・袖ケ浦CC新袖C（6590ヤード、パー72）で行われ、ルーキーの藤本愛菜（19＝ヤマエグループHD）が67で回り3打差の3位と好スタートを切った。ツアー2年目の荒木優奈（21＝Sky）が8アンダーで首位発進した。2打差の2位に木戸愛（36＝日本ケアサプライ）が続いている。“神の子”から刺激をもらった藤本が、今季自己ベストの67をマークして絶好の位置につけた。「ここはグリーンが小