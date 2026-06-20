攻撃の応酬が続くイスラエルとレバノンを拠点とする親イラン組織「ヒズボラ」が停戦に合意しました。ロイター通信は19日、複数のアメリカ政府関係者の話として、イスラエルとヒズボラが停戦に合意したと報じました。アメリカとイランが17日に署名した覚書では、レバノンを含むすべての戦線での戦闘終結を明記していますが、イスラエルはその後もレバノンへの攻撃を継続。これにヒズボラも反撃し、攻撃の応酬となっていました。複数