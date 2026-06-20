◇サッカーW杯北中米大会サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦でチュニジアと対戦する。19日（同20日）には試合会場のエスタディオ・モンテレイで前日会見が行われ、チュニジアのエルベ・ルナール監督（57）が登壇した。ルナール監督は「明日は重要な試合です。チームはよく準備しています。我々は全員がコミットメントをもって日本と戦います。全員がより良いパフォーマンスを