東京メインはダートのオープン特別・スレイプニルS。AIは4歳タガノバビロンを指数89で◎に指名した。昨年6〜10月にかけて3連勝。一気のオープン昇級後は4→2→4着。白星こそないが堅実な差し脚で上位争いをしている。重賞初挑戦だった前走アンタレスSでも4着に食い込んだ。ここは直近3戦で対戦した馬のうち6頭と再戦になるが、いずれも先着を許していない。メンバーレベルも落ち着いてオープン初Vのチャンス到来とみた。買い目