きのう（19日）、東京・北区の小学校で児童ら11人がけがをした火災で、出火したとみられる音楽準備室にはスプリンクラーが設置されていませんでした。きのう午前11時ごろ、北区の区立滝野川第三小学校から出火し、男子児童2人と女性教員1人が骨折するなど、あわせて11人がけがをしました。警視庁によりますと、4階の音楽室の隣にある「音楽準備室」から出火したとみられていますが、北区や学校側の説明では、校舎の大きさが一般的