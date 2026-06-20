チュニジア戦を前に記者会見する森保監督＝19日、モンテレイ（代表撮影・共同）【モンテレイ（メキシコ）共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会1次リーグF組で日本の森保監督は19日、第2戦のチュニジア戦が行われるメキシコのモンテレイ競技場で記者会見し「チュニジアは監督も代わり、非常にモチベーションが高く、死に物狂いで戦ってくる。受け身にならず、相手よりも強い気持ちの準備が必要」と意気込んだ。