芝クッション値10.0＝標準※金曜午前9時含水率＝芝G前14.4％、4角17.3％ダートG前9.0％、4角10.0％※金曜午前8時30分。今週からDコースを使用。柵の移動を実施しているが、正面直線の内柵沿いには傷みがカバーしきれていない部分がある。ダートはやや水分を含み、スピードが求められそう。