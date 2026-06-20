災害時の首都機能維持などを目的とした「副首都法案」をめぐって、自民党が日本維新の会に対し修正案を提示したことがわかりました。「副首都法案」をめぐっては、自民・維新の実務者で作成した法案を維新は了承したものの、自民では一部の規定が「憲法違反にあたる」といった指摘が相次ぎ、審査が難航しています。こうした状況を受け、自民がきのう（19日）までに維新に対し修正案を示したことがわかりました。ただ、維新の一部は