北中米ワールドカップを戦う日本代表の森保一監督が19日、グループリーグ第2戦チュニジア戦の前日会見に出席し、ブラジルの記者からサポーターがスタジアムでゴミ拾いを行うことや、選手・スタッフがロッカールームを片付けて帰ることに関する質問が向けられた。森保監督は「本当に日本が世界に誇れる文化かなと思っている」と返答。「多くの国民の皆さんが『帰る時は来た時よりも美しく』という言葉を知っていると思うし、そ