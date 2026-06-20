旭川市で女子高校生を橋から転落させ殺害した罪などに問われている内田梨瑚被告（23）の裁判では、2026年6月22日に判決が言い渡されます。内田被告は初公判で、殺人罪などについて否認していて、裁判の争点は、殺人の実行行為や殺意があったのかどうか、共犯者との共謀の有無などです。 ◆内田被告に対する弁護側の被告人質問 Q.留萌に道の駅に行った？A.はいQ.道の駅に向かっているときの気持ちは？A.女子高校生の態度にイラ