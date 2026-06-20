芝クッション値10.3＝やや硬め※金曜午前10時含水率＝芝G前12.1％、4角10.0％ダートG前4.2％、4角4.0％※金曜午前10時。芝は向正面から正面直線にかけてコースの内側に傷みがある。追い打ちをかける雨で消耗戦必至だ。湿ったダートはスピード勝負になる。