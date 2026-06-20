芝クッション値6.7＝軟らかめ※金曜午前9時20分含水率＝芝G前14.3％、4角15.5％ダートG前3.4％、4角4.7％※金曜午前9時20分。芝は開催2週目で傷みは少なく良好だが水分を含んでソフトな状態。時計がかかりそう。先週より乾燥が進んだダートはパワーを要する。