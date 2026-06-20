【ロンドン共同】英交通警察によると、南部ベドフォード近郊で19日午後5時過ぎ、旅客列車同士が衝突する事故があり、1人が死亡し、多数が負傷した。テレグラフ紙によると、安全システムの不具合で停止していた列車の後部に、別の列車が衝突したらしい。現場はロンドンから北に約100キロ。どちらもイーストミッドランズ鉄道の列車で、ロンドン方面に向かっていた。乗客の男性はBBC放送に「爆弾の爆発に巻き込まれたのかと思った