「学園ものは僕の役者人生において、すごく大切」――俳優の北村匠海が、フジテレビ系ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』(毎週月曜21:00〜)のクランクアップを迎えた。1期生から5期生までの“教え子たち”がサプライズで登場し、北村は教師役として過ごした日々を万感の思いで振り返った。最終話は、22日に放送される。北村匠海○「ずっとやりたかった」教師役本作で地上波連続ドラマ初主演を務め、「ずっとやりたかった」という教師役