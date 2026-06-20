サッカー北中米W杯サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は18日（日本時間19日）、メキシコ・グアダラハラでグループリーグA組の第2戦を行い、韓国がメキシコに0-1で敗れた。0-0の後半5分、GKキム・スンギュ（FC東京）が味方と交錯するミスで決勝点を献上。元日本代表GKは、同じポジションの視点で思いを口にした。後半5分、ゴール前で浮いたボールにジャンピングキャッチを試みたGKキム・スンギュだったが、前方にいたイ・ギ