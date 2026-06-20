女優・有村架純の姉でタレントの有村藍里がオフショットとともに、学生時代を振り返った。２０日までに自身のインスタグラムで「不登校だった時期があります」と明かし、「学校の休み時間が特に苦痛だった昼食の時間、一人が惨めに思えてトイレに隠れて母が作ってくれたお弁当を食べた虚しくて涙が出た。なんでこんなことになったんだろう。自分の居場所なんてどこにもないと思った。気づいたらあまり学校に行けなくなって