日本戦の前日会見に臨んだ日本代表は現地時間6月20日、メキシコ・モンテレイのエスタディオ・モンテレイで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第2戦でチュニジアと対戦する。チュニジアのエルベ・ルナール新監督とフランクフルトに所属するMFエリス・スキリが前日会見に臨み、森保一監督率いる日本代表に言及した。チュニジアは14日に行われた初戦のスウェーデン戦で1-5で大敗。翌15日にサブリ・ラムシ監督を電撃解