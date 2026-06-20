◇セ・リーグ巨人2−3中日（2026年6月19日東京D）巨人は不運な判定が響き、首位から3位に転落した。橋上監督代行が「審判の判断なので仕方ない。ああいったものも含めてあまり流れが良くなかった」と振り返ったのは2―3の7回無死一塁での攻撃だ。打者・ダルベックの5球目に一塁走者・松本がスタート。ここで空振り三振となったダルベックが本塁ベースに覆いかぶさり、捕手の送球が大きくそれた。このプレーが守備妨害と