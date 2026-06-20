俳優の本木雅弘（60）が19日、都内で主演映画「黒牢城」（監督黒沢清）の初日舞台あいさつに登壇し、座長としてトークを回す“名司会”ぶりを発揮した。「ようやく公開されまして、作品が新たな航海に出ます。そして、ああすれば良かったという私の後悔が始まります」と韻を踏んで第一声。続けて「監督の的確で冷静な演出で粛々と進んでいきました。長回しのシーンでは恐ろしい緊張を強いられました」と撮影の思い出を語った。