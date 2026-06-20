◇パ・リーグ西武5−6オリックス（2026年6月19日京セラD）西武はリーグ戦再開の初戦を手痛い形で落とした。9日ぶり登板の岩城が5―4の9回1死から同点被弾。10回は古賀悠の2度の捕逸も絡んで今季2度目のサヨナラ負けに沈んだ。西口監督は「反省するところがいっぱい出た」と振り返り、6月の登板5試合で計6失点の岩城については「球の切れがもう少し戻ってきてほしい。（今後は）投手コーチと相談しながら考えていこうかな