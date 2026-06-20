アーティストのGACKTが主演を務める7月20日スタートのフジテレビ月9ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（毎週月曜後9：00）に俳優の北村一輝が出演することが発表された。月9ドラマは『366日』（2024年4月クール／フジテレビ系）以来約2年ぶりの出演となる。【写真】「これワシやん！」幼少期の写真入りヴィンテージTシャツを公開した北村一輝同作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士・浦真鷲直人（GACKT