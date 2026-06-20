森下が第5打席に左中間スタンドへ2ランを放り込んだ(C)Getty Images阪神は6月19日、4本塁打を含む13安打11得点でDeNAに大勝。森下翔太がリーグトップとなる16号本塁打を放った。「3番・右翼」でスタメン出場した森下は、四球、一飛、死球、左飛で第4打席まで無安打。しかし5点リードで迎えた9回の第5打席で、DeNAの坂本裕哉が2ボール2ストライクから投じた5球目、外角低めのチェンジアップをフルスイング。打球は左中間スタンド