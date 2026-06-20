大谷翔平が昨年放った63本の本塁打がデザインされた伊藤園「お〜いお茶大谷翔平ホームランボトル」を購入できる特設自販機が19日、東京・浅草寺でお披露目された。境内に茶屋を建てるなど長年、伊藤園と浅草寺の交流があることから企画が実現。デザインはシーズン55本にポストシーズンの8本を加えた63種類が展開される。伊藤園の吉田達也緑茶ブランドマネジャーは「63種類はうちのみならず、業界でもないことだと思う。今回