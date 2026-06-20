◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）巨人は捕手の岸田が今季初めて４番打者で先発出場。通算では４試合目の４番で初本塁打をマークした。４番・捕手で先発した巨人打者の本塁打は、１９年９月２７日ＤｅＮＡ戦の４回、この年で現役を引退する阿部慎之助が東京Ｄの最終戦で打って以来だった。もっとも、この試合で阿部は２回から一塁の守備についており、本塁打を放った時は一塁手。チームで４番・捕