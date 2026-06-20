◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）増田大は、一塁ベース上で手をたたいた。２―３の６回２死。金丸のチェンジアップを捉えて中前安打を放った。この日３本目の安打でプロ１１年目で初の猛打賞。「すごくうれしいですけどね、勝てたらもっと最高だったので。勝てないと意味がないかなと思います」と淡々と語った。今季初の先発出場はプロ初の「右翼」。２回２死、４回２死とそれぞれ変化球を捉えて左