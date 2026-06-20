◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）捉えられた１球が、青く染まった左翼席中段へ飛び込む。竹丸はその瞬間をぼう然と見つめた。２回に２点の先制を許し、３回１死から石伊にソロを被弾。「今日も先制点を与えてしまって…申し訳ないです」。開幕投手抜てきに続き、再開するリーグ戦の“開幕”を任されたが、５回３失点で今季６敗目。自身４連敗を喫し、ベンチから悔しそうにマウンドを見つめた。序盤