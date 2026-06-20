「ファーム・西地区、オリックス４−３阪神」（１９日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲）直面した壁に真正面から向き合う。ドラフト１位・立石正広内野手（創価大）が２軍降格後初の実戦出場。「１番・三塁」でフル出場し、４打席に立ったが無安打、２三振に終わった。「もっと極端に修正しないと、なあなあにやっていたら変わらない」。立石は悔しそうな表情で現状を受け止めた。相手先発は同じくドラフト１位の藤川