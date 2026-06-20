元ＫＡＴ−ＴＵＮで俳優の亀梨和也（４０）が１９日、都内でゲームセンターブランド「ＧｉＧＯ」とのコラボキャンペーン発表会に出席。ＫＡＴ−ＴＵＮトークを連発させた。キャンペーンの一環として公開される新ＣＭでは、お尻を突き出す独特なダンスに挑戦。撮影では振り付けの先生から「細かい角度の指導があった」と明かし、「これまで属していたグループはそこまで細かく振り付けられてこなかったので…。久しぶりにダンス