タイ発の人気スイムウェアブランド「APRILPOOLDAY（エイプリルプールデイ）」が、日本で初となる本格展開をスタート。2026年7月1日（水）から7月15日（水）まで、ニュウマン高輪にて期間限定POP-UP STOREを開催します。アートやカルチャーから着想を得た個性的なデザインと、街でも楽しめる“服見え水着”が魅力。日本初上陸となる最新コレクションやキッズラインなど、注目アイテムが勢ぞろいしますϖ