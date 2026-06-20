ＳｎｏｗＭａｎ・宮舘涼太（３３）が１９日、都内で行われた映画「黒牢城」初日舞台あいさつに主演の本木雅弘（６０）、吉高由里子（３７）らと出席した。本木は「作品は新たな『航海』にこぎ出す、私は『後悔』が始まる」と“公開”にかけたあいさつ。宮舘も「今日は初日を迎えられることをうれしく思っています。こんなあいさつでどう“かい？”」と韻を踏んで続き、盛り上げた。物語は籠城作戦を決行している荒木村重（