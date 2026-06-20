◇セ・リーグDeNA3−11阪神（2026年6月19日横浜）DeNAは借金は今季最多を更新する11に膨れ上がった。誤算だったのは先発・石田裕。今季初めてカード初戦を託されたが、5回7安打で自己ワーストの7失点。「チームに申し訳ない投球をしてしまった」と悔しがった。6月19日は1846年に米国で初めて公式記録に残る試合が開催された「ベースボール記念日」。ナインがクラシカルな襟付きの限定ユニホームを着用してプレーしたが、