「ＤｅＮＡ３−１１阪神」（１９日、横浜スタジアム）味わったことのない手の感触を疑いながら、一塁へ全力で走った。阪神・坂本誠志郎捕手はスタンドインを見届けると、ようやくスピードを緩める。「あんなの打ったことないでしょ」。通算９本目で右方向へはキャリア初の今季１号２ラン。１１得点と爆発した猛虎打線の代表として、ヒーローに選ばれた。３点を先制し、なおも初回２死二塁。１ボールから石田裕の１４８キロ直