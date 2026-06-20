「大学関西オールスター５リーグ対抗戦、関西六大学野球連盟２−０関西学生野球連盟」（１９日、わかさスタジアム京都）大学関西オールスター５リーグ対抗戦が１９日、わかさスタジアム京都で開幕した。関西六大学野球連盟の先発で今秋ドラフト候補の大商大・星野世那投手（４年・近江）はＮＰＢ９球団スカウトの前で快投を披露した。全日本大学野球選手権で優勝した関大を擁する関西学生野球連盟には「何としても０点で抑え