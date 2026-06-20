「巨人２−３中日」（１９日、東京ドーム）惜敗の中に見えた課題がある。巨人・橋上秀樹監督代行は「ベンチサイドの、ベンチワークの反省はありましたね」と言った。打線の組み方か、仕掛けるタイミングか−。中日打線の倍以上となる１１安打で２得点に終わった結果に、修正点を再確認した。今季初めて岸田行倫捕手を４番に据え、打順を組み替えて臨んだ。３点を追う五回には主将のバットから２ランが生まれて１点差に。２軍