＜全米オープン2日目◇19日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャー第3戦の「全米オープン」は、日没サスぺンデットとなった第1ラウンドが終了し、第2ラウンドが進行している。日本勢は5人が出場している。【写真】注目！ 松山英樹のインパクト後の顔の向き日本勢最上位は、大会初出場の久常涼。第1ラウンドを「71」で回り、第2ラウンドは4バーディ・3ボギーの「69」をマーク。トータルイー