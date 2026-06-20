「巨人２−３中日」（１９日、東京ドーム）巨人・坂本勇人内野手が通算２４５８安打目を記録した。六回２死一塁で代打が送られると、本拠地は大歓声で背中を押した。中日先発・金丸の直球を右前にはじき返して好機を演出。続く浦田は相手の好守に阻まれて得点にはつながらなかったが、５月２８日のソフトバンク戦以来、２１打席ぶりの安打となった。この日は４７歳の若さで亡くなった母・輝美さんの命日。天国へ快音を届けた