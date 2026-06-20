「日本ハム４−３ソフトバンク」（１９日、エスコンフィールド）これ以上やられるわけにはいかなかった。ベンチで勝利の瞬間を見届けた日本ハム・伊藤大海投手は、喜びを力強い拍手に込めた。６回４安打２失点、１０奪三振の力投でリーグ単独トップの８勝目。リーグ戦再開初戦、ソフトバンク戦今季９戦目の初勝利をもたらした１００球に、エースの意地が詰まっていた。初回２死から近藤ら主軸を４者連続三振。１５０キロ前後