「ヤクルト９−２広島」（１９日、神宮球場）“節目”にリセットして好発進だ。リーグ戦再開初戦に１２安打９得点で大勝。ヤクルト・池山隆寛監督は「勝ちがつくっていうところは非常に大きいと思います」と笑みをたたえる。６月初の連勝で阪神と同率の首位に浮上した。「何とか先制点につながればと思ったんですけど、（得点が）多めに入りました」。０−０の四回だ。集中打、２者連続犠飛。４安打のうち２本のバントヒット