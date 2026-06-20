「ロッテ８−５楽天」（１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）勝負は裏目に出た。同点の六回、２死満塁となったところで、楽天・吉井理人監督は３番手・柴田にスイッチ。自らマウンドに行き、ボールを手渡す。「思いっきりいけ」と一喝。だが、フルカウントからの直球を愛斗に左翼スタンドに運ばれた。「勝負だったんで右ピッチャーの方がいいと思って出したんですけど。結果はダメだったですけど、みんな実力は精いっぱい出し