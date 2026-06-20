ヤクルトは１９日、２軍調整中の山田哲人内野手（３３）について「左太もも裏の張り」だと明らかにした。今年の実戦初アーチを放った１３日のファーム・オイシックス戦（柏崎）以来、試合に出場していなかった。今春キャンプで左脇腹の張りを訴え「左内腹斜筋肉離れ」と診断された。その影響でファームでの調整が続いていた。ベテランは今後のリハビリなどを経て早期の１軍復帰を目指していく構えだ。