第四北越フィナンシャルグループは18日、地域創生を専門に手がける子会社「REGIONAL SHIFT」を設立しました。本社は東京都中央区京橋に置き、資本金は9000万円。代表取締役社長には第四北越銀行の専務執行役員だった高橋伸彰氏が就任しました。 人口減少・少子高齢化、首都圏への人材流出といった構造的な地域課題に対応するため、同グループは金融機能の枠を超えた取り組みを本格化させます。現在、妙高エリアの大