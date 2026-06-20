「第１０８回全国高校野球選手権広島大会」（７月４日開幕・２８日決勝）の組み合わせ抽選会が１９日、広島市西区で行われた。昨夏準優勝で今大会シード校の崇徳は２回戦から登場。１１日に可部−広島桜が丘の勝者と初戦を戦う。捕手の新村瑠聖主将（３年）は、５０年ぶりの広島大会優勝を果たし、甲子園で５０年ぶりの勝利を挙げることを目標に掲げた。あの日に止まった時計の針を動かすときがきた。抽選会が終わると、新村主