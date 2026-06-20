ボクシングのトリプル世界戦（７月２０日、両国国技館）の開催発表会見が１９日、都内で開かれた。ＷＢＡ世界バンタム級王座決定戦は、同級１位の増田陸（２８）＝帝拳＝と同級２位の比嘉大吾（３０）＝志成＝が争う。ＷＢＯ世界スーパーフライ級王座決定戦は、同級３位で元世界２階級制覇王者の寺地拳四朗（３４）＝ＢＭＢ＝が同級４位イスラエル・ゴンザレス（２９）＝メキシコ＝と激突。ＷＢＣ世界ライトフライ級王者・岩田翔