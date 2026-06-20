神奈川県庁（資料写真）女性用トイレの行列解消を目指し、神奈川県の黒岩祐治知事は１９日の県議会本会議で、不特定多数の人が利用する県有施設のトイレを対象に、本年度中に混雑の状況や要因などの調査を始める考えを明らかにした。「イベントや公演などで混雑が発生している場合があり、改善が必要だ」とし、調査結果を踏まえてトイレを増設するなどの対策を講じる。国土交通省は今月、駅や商業施設などでの女性用トイレの行