タレント、モデル、ユーチューバーなどとして活躍していた小高実優（24）が19日、インスタグラムを更新。芸能活動と全SNS活動を終了することを発表した。小高は「皆さまへ」と題した文章で「いつも活動を応援していただきありがとうございます。この度、芸能活動及び全てのSNS活動を終了することをご報告いたします。突然のご報告になってしまった為、驚かせてしまったと思いますが私なりにたくさん悩み、考えた末に出した前向きな